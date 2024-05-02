台總統就職禮 多款戰機衝場

【本報綜合報道】台灣下任正副總統賴清德和蕭美琴的就職典禮將於本月20日舉行，台媒周二引述知情人士指，當日將安排空中分列式衝場，確定由空軍各型快速機隊及陸軍航特部直升機隊參與。目前暫定於本月13日、15日、17日及19日空中預演，民眾有機會搶先看到軍機綵排。

軍方擬預演4日 空軍將派出F16V戰機、幻影2000戰機、經國號（IDF）戰機3款主力戰機及勇鷹高教機，分別以5架為單位的「大雁隊形」通過總統府上空。雷虎特技小組亦將按以往做法，以噴彩煙方式進行編隊衝場。空中分列式依往例都會先執行預演，讓飛行員模擬、熟悉空中航路，預計在預演期間將進行半兵力、全兵力實兵預演。

知情人士表示，屆時參與衝場儀式的戰機和教練機隊將事先匯集至同一處空軍基地，並在典禮當日一同起飛，在空中完成編隊，再依序通過總統府上空。

陸軍航特部直升機隊也將會採取相同做法，提前到北部基地集合之後，一同前往總統府前的上空。詳細的規劃和最終預演日期，尚待國防部或就職籌備會作進一步公開說明。