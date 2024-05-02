吉林政協前副主席 受賄罪成囚9年

罰款324萬 追繳贓款

經審理查明，張曉霈2004年上半年至2022年夏天利用擔任吉化集團公司黨委副書記、經理，吉林市委常委、副市長，吉林市委副書記、市長，吉林市委書記，吉林省政協黨組成員、副主席等職務上的便利，為有關單位和個人在業務承攬、用地審批、職務提拔等方面提供幫助，直接或通過其親屬非法收受財物共計折合人民幣6,934萬多元（約7,489萬港元）。