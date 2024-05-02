王毅晤阿根廷外長 推進合作

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外交部長王毅周二在北京，跟阿根廷外長蒙迪諾舉行會談。王毅指出，中方願同包括阿根廷在內的拉美和加勒比國家一道，推動構建新時代平等、互利、創新、開放、惠民的中拉關係，密切在聯合國、二十國集團等多邊框架下的協調配合，維護發展中國家共同利益，為世界和平與發展作出積極貢獻。

王毅表示，中方願做阿方長期可靠的合作夥伴，同阿方一道，以今年中阿建立全面戰略夥伴關係10周年為契機，加強溝通、深化互信、拓展合作，共同把握好中阿關係未來發展方向，為雙邊關係發展和各領域合作注入更多確定性，讓中阿關係更加成熟堅韌，開闢兩國全面戰略夥伴關係的新前景。

王毅指，政治互信是中阿關係穩定發展的堅實基礎，雙方要繼續珍視政治互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解、相互支持，繼續高質量共建一帶一路，落實好現有重大項目，推進太空、航天、海洋、南極等領域合作，推動兩國貿易持續、健康、平衡發展，為阿經濟發展和社會穩定發揮積極作用。

阿方指華是戰略夥伴 蒙迪諾稱，中國是阿根廷的全面戰略夥伴，兩國在廣泛領域進行了良好合作；阿根廷新政府奉行開放政策，歡迎中國企業赴阿投資興業。