上海出航 第3艘國產航母 福建號首次海試

中國第3艘國產航母福建號昨日上午在上海出海開展首次航行試驗，檢驗系統的可靠性和穩定性。福建號亦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量達8萬多噸。

前年下水 按計劃推進 福建號於昨日上午8時許從上海江南造船廠碼頭解纜啟航，赴相關海域進行首次航行試驗。自2022年6月下水以來，福建號建造工作按計劃穩定推進，順利完成繫泊試驗及裝設備調試，具備出海進行試驗的技術條件。海試主要偵測驗證福建號的動力、電力等系統可靠性和穩定性。

軍事專家張軍社介紹，航母建造完成後進入舾裝階段，然後在港口碼頭展開繫泊試驗，測試靜態下航母動力系統、武器裝備系統等各系統運作情況，系統之間有沒有干擾，繫泊試驗主要由船廠執行。海試階段由海軍官兵與船廠人員共同完成，在真實海況下展開，甚至要經歷一些大風大雨等高速、機動情況。

軍事專家宋曉軍表示，福建號海試分為設備和海軍官兵兩部分內容。設備相關海試在海軍技術術語上概括為六性，即可靠性、維修性、測試性、保障性、環境適應性、安全性。它們確保艦艇作為一個整體，在單位時間內可完成所有作戰任務，保證裝備完好率。海軍官兵相關海試，包括他們的居住性等方面。

料海試持續時間較長 宋曉軍認為，因為國產新技術的應用，福建號海試可能比山東號、遼寧號航母持續時間更長。福建號正式通過海試入列服役後，中國將進入三航母時代，可以達到一艘航母在廠裏維修，一艘航母維持訓練狀態，一作航母處於作戰訓練狀態，中國海軍在重要海域隨時保持一艘航母存在。

上海海事局於周二發布航行警告，長江口一個大型船舶深水航道出口於昨日實施交通管制，東海自當日早上7時至下周四早上9時有軍事活動，期間禁止其他船隻進入。本報綜合報道