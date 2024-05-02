長假首日全國鐵路料發送2040萬人次

【本報綜合報道】為期5天的五一長假自昨日開始，不少旅客外出遊玩。全國鐵路預計首日發送旅客2,040萬人次，計劃開行逾1.28萬客運列車，增加1,738列，周二全國鐵路已發送旅客1,642.1萬人次。北京、廣東深圳和山東等多地旅遊景點人山人海，其中北京故宮外有大批遊客排隊入場，有人穿上古裝打卡留念。

中國鐵路北京局預計昨日發送旅客166萬人次，其中北京地區預計發送79.9萬人次。有來自河北的旅客表示，今年五一旅遊氣氛熱烈。另有來自內蒙古遊客指，帶子女來到北京感受傳統文化，感到興奮。

縣城旅遊成熱門 今年五一假期，不少追求舒適悠閒旅遊體驗的年輕人，「反向選擇」到縣城遊玩。有湖北武漢的年輕遊客選擇到廣西崇左大新縣遊玩，指當地景點不用排隊，米粉和米線都好吃，人也不多。

攜程數據顯示，今年五一縣域（縣城及縣級市）市場酒店訂單同比增長68%、景區門票訂單同比增長151%。其中不少遊客選擇到廣西桂林資源縣，而非更出名的陽朔，因資源縣有獨特的丹霞地貌和大型漂流，而且人不多，五一住宿漲幅不到五成。