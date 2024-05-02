廣東沿海續有風雨冰雹

【本報綜合報道】中央氣象台昨日表示，全國強降雨範圍減少且強度逐漸減弱，當天上午10時解除暴雨藍色預警，但廣東沿海及海南島北部等地將持續下大雨，其中廣東東南部沿海局部地區會下暴雨，伴隨雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

5河過警戒水位 中央氣象台昨繼續發布強對流天氣藍色預警，強對流主要影響時段為日間。珠海氣象部門周二晚8時40分已發布全市冰雹橙色和全市雷雨大風橙色、暴雨黃色預警信號。廣東省水利廳表示，廣東全省降雨過去24小時主要集中在韶關、梅州和廣州等地，截至周二下午2時，東江及珠三角等5條河已超過警戒水位。

自周日啟動新一輪水利防汛應急響應以來，廣東省共計發布184個山洪災害預警，其中涉及40個區縣、152個鄉鎮，省水利廳目前仍維持水利防汛Ⅲ級響應，省東江局則維持Ⅲ級應急響應。昨日至下周日期間，珠江流域和廣東沿海諸河暴雨區部分中小河流或發生超警洪水，山丘區發生山洪災害風險較大。

另一方面，財政部近日會同水利部、農業農村部，下達3.09億元（人民幣‧下同，約3.3億港元）農業防災減災及水利救災經費，支持浙江、湖南、廣東等7省和自治區的洪澇救災等工作；同時分別提供1.54億元（約1.66億港元）和1.55億元（約1.67億港元），以安排水利救災，加快推進水毀水利工程設施修復，以及農業生產防災救災，保障糧食生產平穩有序。