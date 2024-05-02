現場傳爆炸聲 車疊車燒剩骨架

【本報綜合報道】梅龍高速路面坍塌，導致多人死傷。目擊者憶述，事發時聽到數輛車接連掉下塌陷處，不斷傳出爆炸聲。有網民發文稱，家人從廣西開車回福建需經過梅龍高速，多名家人目前失聯，十分擔憂。事後的航拍影像可見，公路石屎部分坍塌，多輛車掉落山坡疊在一起，燒剩車架。

車上睡覺聞巨響 目擊者驚叫 目擊者指，自己在路面塌陷瞬間正在車上睡覺，突然聽到前方傳來巨響，驚醒之餘忍不住發出尖叫聲，落車發現剛才經過的路段突然塌陷，出現一個闊約4至5米的大坑，好幾輛車都失控，車胎爆了，車輛全部掉進大坑。另一名民眾指，當時距離現場僅100米，形容第一次感覺與死亡距離如此近，聽到前方數輛車來不及煞車並掉下大坑，隨之傳出多下爆炸聲，幸好有幾輛車發現不對勁而停下，有人更下車阻攔後車，才阻止了後方車輛繼續前進。

福建一名網民稱自己的父母及兄弟姊妹等5名家人，周二晚從廣西開車返回福建，他們於同晚11時39分駛至連平忠信高速後失聯至今，車上所有人的電話皆無法打通，令她十分擔憂。地圖顯示，連平忠信高速至事發路段約有200公里距離，不少從廣西返回福建人士均會選擇該路線。