廣東暴雨 梅龍高速公路塌方 20車墮坑24人亡

另30傷 來往福建雙向車道全封 五一假期首日廣東省強降雨天氣持續，梅州市梅龍高速大埔路段昨日凌晨發生疑暴雨引致的路面塌陷，20輛汽車墮入大坑，事故涉及54人，造成24人死亡，30人受傷。應急管理部部長王祥喜立即作出部署，派出工作組赴現場指導救援處置，國家消防救援局局長周天持續調度指導現場救援工作。

廣東大潮高速公路有限公司官方微博指，受連續強降雨影響，昨日凌晨2時09分接報，梅龍高速（梅大段）往福建方向K11+900m發生自然地質災害，導致路面塌陷。事發地點位於茶陽路段出口方向兩公里左右，塌方面積長約17.9米，面積約184.3平方米。

傷者多為福建人及居民 路面坍塌後，多輛汽車墮坑並起火冒煙。墮坑車輛中未發現危化品車輛、客車等大型車輛。所有傷者正在醫院全力搶救，暫無生命危險。多數傷者是福建人，部分人是附近居民，他們開車路過時遇到路面塌陷，傷者多為骨折、內臟損傷。事故發生後，當地立即組織應急、消防、礦山救護隊等500餘人參與現場救援。

廣東省委書記黃坤明接報後，立即作出指示和安排，並兩次召開調度會，與現場救援人員視像連線，研究部署救援救治工作。廣東省委副書記、省長王偉中按照省委安排即刻趕赴災害現場，實地指揮一線應急處置工作。梅州市公安局交警支隊宣布，事發路段雙向車道全部封閉，指示司機需要繞道而行。

有大埔縣居民表示，塌陷路段位於梅州市大埔縣茶陽鎮，已經建好通車多年。塌方位置是大山路段，並非高架橋，當地近一個月都在下雨，現場附近有滑坡。應急管理部有關負責人表示，五一假期期間出行出遊人員增多，交通運輸、旅遊景點、人員密集場所等安全風險較高，將進一步完善預案措施、排查風險隱患、加強安全防範。

持續降雨 大埔縣現滑坡 大埔縣氣象台周二天氣預告稱，大埔縣當天普降大雨，全縣平均雨量36.4毫米，最大降雨量為49.8毫米，位於梅龍高速茶陽服務區。從周二晚上至翌日早上，大埔有大雨局部暴雨，局地伴有短時強降水、雷雨大風等強對流天氣。

氣象台提醒，近期大埔降水頻繁，累積雨量大，土壤水分飽和，發生地質災害的風險極高，需防禦強降水及其引發的山洪和泥石流、山體滑坡、崩塌、城鄉積澇等次生災害。值得一提的是，去年4月1日梅龍高速（梅大段）往大埔方向K55+690至K55+910處，因大雨導致邊坡崩塌，造成雙向交通中斷，無人員傷亡。

梅龍高速是連接廣東省與福建省的快速通道，現為中國國家高速公路網長春—深圳高速公路組成部分。其中，途經梅州市大埔縣線又稱為「梅大高速公路」。梅龍高速於2004年12月29日動工建設，2006年12月30日完工營運，線路全長58.28公里，設計速度時速100公里，項目總投資21.07億元人民幣（約22.8億港元）。本報綜合報道

公路路面大面積塌方。 路面塌陷形成一個大坑。 汽車墮坑後起火。 梅龍高速塌方位置 汽車燒剩骨架。