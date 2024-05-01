神舟十七號重返地球 3航天員狀態良好

【本報綜合報道】神舟十七號載人飛船昨日清晨開始返回地球，當天上午8時43分順利撤離中國空間站，返回艙於同日下午5時46分成功着陸，返抵地球。在中國空間站出差半年的航天員湯洪波、唐勝杰、江新林終於回家，3人目前狀態良好。

無遇惡劣天氣 順利着陸 中國載人航天工程辦公室昨日發布消息稱，神舟十七號在地面指令控制下擇機再入返回地球，降落在內蒙古東風着陸場。着陸場昨日的氣象條件完全滿足任務要求，當日無大風、沙塵、雷暴等影響任務的惡劣天氣。有關部門亦到場做好搜救準備，迎接3名航天員「回家」。按照計劃，神舟十七號採用5圈快速返回方案，經歷煞車離軌、自由滑行、再入大氣層、開傘着陸等階段。

神舟十八號上周四晚在內蒙古酒泉衞星發射中心升空，葉光富、李聰和李廣蘇順利進入空間站天和核心艙，與神舟十七號3名航天員會師。神舟十七號的航天員完成全部既定任務，與神舟十八號的航天員完成在軌輪換後才返回地球。神舟十八號乘組隨後將迎來天舟八號貨運飛船、神舟十九號載人飛船，計劃於今年10月下旬返回東風着陸場。