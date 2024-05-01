英擬禁跨性別女性 入公院女子病房

衞生局將修訂工作約章 英國傳媒周二報道，國家衞生事務局計劃在工作約章列明以生理性別界定病人性別，代表英國公營醫院首次明文禁止跨性別女性進入生理女性專用病房。女權組織歡迎措施結束性別意識形態俘虜醫療服務情況，重新認可女性福祉和安全。

女性可要求同性提供私密護理 英國公營醫院服務受《英國國家衞生事務局約章》規管，約章闡明服務原則、價值觀以及患者和員工法定權利，國務大臣需要每10年修訂約章，上一次修訂是2015年。報道指出，新修訂約章將列明以性別（Sex）一詞代替社會性別（Gender），並以生理性別定義性別，同時賦予女性在合理可能情況下，要求由生理性別相同的人提供私密護理，而非跨性別女性。

女權組織指新約章令常識回歸 新約章將接受為期8周諮詢，考慮公眾、醫生、病人、護士等持份者意見，再作最終決定。國家衞生事務局2021曾經年修訂工作指南，列明跨性別病人可以按照自身性別認同，入住相應單性別病房，引發爭議。性別批判團體「性別問題」行政總裁福斯泰特（Maya Forstater）指出，現行約章使女性權利被跨性別名義踐踏，新約章僅代表常識回歸。

英國衞生大臣阿特金斯（Victoria Atkins）表示，今次變動旨在令性別一事很重要，當局希望可以徹底明確指出，假如病人希望得到同性照料，他們應該在合理情況下獲得；又稱把這個目標納入《英國國家衞生事務局約章》，強調平衡所有病人的權利及需要之重要性，令醫療系統對所有人都是更迅速、簡單、公平。本報綜合報道