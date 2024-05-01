營運港口糾紛 秘魯盼與華免國際仲裁

【本報綜合報道】中國斥資13億美元（約101.4億港元）在秘魯興建的「一帶一路」錢凱港項目，被視為與美國在拉丁美洲爭奪貿易主導權的體現。英國傳媒周一引述秘魯官員報道，當地政府尋求避免中國港口營運商中遠海運，可能就上述項目專有權法律糾紛提起的國際仲裁程序。

秘魯港務局表示，由於行政錯誤，中遠海運獲得錢凱大型港口的獨家經營權，要求法官撤銷該決定。中遠海運致函秘魯經濟部啟動為期6個月的談判程序，尋求在不訴諸國際仲裁的情況下達成友好解決方案。秘魯經濟部長阿里斯塔（Jose Arista）表示收到中遠海運的信函，但尚未回覆；又稱肯定秘魯和中遠海運將不必經歷仲裁程序，強調雙方在此之前將達成協議。當地政府事後推出措施，允許私人港口營運商獨家提供服務，但有待國會表決通過。

王毅晤秘魯外長 另一方面，中國外交部長王毅周一在北京與秘魯外交部長岡薩雷斯舉行會談。王毅表示，中方願同秘方共同落實好兩國元首重要共識，弘揚傳統友誼，以高水平政治互信帶動高質量互利合作，推動中秘全面戰略夥伴關係邁上新台階。