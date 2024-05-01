傳美向哈薩克購蘇聯時代軍機

【本報綜合報道】烏克蘭傳媒周日報道，美國向哈薩克斯坦購買大批退役蘇聯時代軍機，可能運往烏克蘭拆解零件備用，或放在機場作為誘餌。哈薩克斯坦卡扎爾瑙利出口公司否認報道，強調外國公司不得參與投標，所有軍機部件和組件將在境內切割、拆解，只能夠以有色金屬的形式出口。

報道指出，哈薩克斯坦出售米格31戰機在內117架軍機，所有軍機處於無法使用狀態。它們上世紀70及80年代製造，因升級成本高昂而退役。美國透過離岸公司投得81架軍機，包括米格29戰機、米格27攻擊機、蘇24戰鬥轟炸機，總值150萬美元（約1,170萬港元），平均每架軍機售價少於1.9萬美元（約14.8萬港元），總售價只相當於一枚地獄火空對地導彈的10%。

哈國與西方接觸趨增 歷來是俄盟友的哈薩克斯坦，在俄烏戰爭爆發後與西方國家的接觸愈來愈多。哈薩克斯坦總統托卡耶夫上月稍早時接見到訪的英國外交大臣卡梅倫，美國國務卿布林肯去年訪問阿斯塔納會晤托卡耶夫。