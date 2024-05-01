聯國專家組：攻烏導彈北韓製

【本報綜合報道】英國傳媒周一報道，聯合國制裁監督員專家小組日前向安全理事會證實，一枚今年1月2日落入烏克蘭哈爾科夫州的導彈殘骸，型號是北韓火星11系列彈道導彈，違反聯合國針對北韓的武器禁運令。烏克蘭政府提供的彈道數據顯示導彈從俄羅斯境內發射，但制裁監督員無法獨立證實。

無法獨立證實是否從俄發射 制裁監督員上周四向安全理事會制裁北韓委員會提交長達32頁的報告，指出監督員上月前往烏克蘭檢查導彈殘骸後，沒有發現證據表明導彈由俄羅斯生產，也無法獨立證實導彈從何處、由何方發射。若導彈是由俄羅斯軍隊控制，可能代表導彈由俄羅斯公民購置，將違反聯合國自2006年對北韓實施的武器禁運。

哈爾科夫州檢察官辦公室今年1月公開展示導彈殘骸照片，指控北韓向俄羅斯提供導彈。美國翌月在安全理事會會議指控俄方至少9次向烏克蘭發射北韓提供的彈道導彈。負責今次調查的專家小組，過去15年負責監督聯合國對北韓核計劃和彈道導彈制裁的執行，俄羅斯早前否決專家小組延任，任期周二屆滿。