澤連斯基：美援武器 小量陸續運抵

【本報綜合報道】北約秘書長斯托爾滕貝格周一到訪烏克蘭首都基輔，並與烏克蘭總統澤連斯基舉行會晤。澤連斯基表示，至關重要的美國武器援助已經開始小量陸續運抵烏克蘭，但行動有必要加速，因為俄羅斯正在試圖趁虛而入。

斯托爾滕貝格在會後聯合記者會宣布，邀請澤連斯基出席今年7月在美國華盛頓舉行的北約峰會；又指出北約已經就加強對烏克蘭安全支持和訓練烏軍士兵的計劃達成一致，認為有必要將北約各國單獨對烏支持，變為北約聯合對烏克蘭支持，以確保援烏的長期性和可預測性。澤連斯基表示，兩人討論由北約出資成立烏克蘭國防特別基金的事宜，北約將會在5年內向基金提供1,000億歐元（約8,471億港元）支持，戰場情勢直接取決於烏克蘭獲得彈藥供應的速度。

英王室成員訪烏 近年首次 斯托爾滕貝格啟程前往基輔前表示，北約成員國過去幾個月未有兌現援烏承諾，但相信情況正在改變，各國將增加向烏克蘭提供武器和彈藥。

另外，英國白金漢宮周一表示，愛丁堡公爵夫人索菲訪問烏克蘭，以表達對受戰爭影響的民眾及孩童的支持，成為俄羅斯2022年2月侵略烏克蘭以來，首位訪問烏克蘭的英國王室成員。她是應英國外交部請求而訪問烏克蘭，白金漢宮指出，索菲一向關懷在武裝衝突的性暴力受害者，並為他們的權益發聲。