追捕持械重犯爆槍戰 北卡州警4死4傷

美國北卡羅萊納州夏洛特前天爆發槍戰，多名法警執行逮捕令期間遭遇激烈頑抗，導致4名人員殉職及另外4人受傷。在行動中，警方當場擊斃一名疑犯，同時拘捕另外兩人。面對執法部門發生近年最致命遇襲慘劇，總統拜登發聲明承諾採取更多措施保護相關人員性命安全。

為了追捕39歲被控非法持有武器重罪疑犯小休斯（Terry Clark Hughes Jr），法警局前天派出小隊，駕車前往市內東部一處民宅準備拉人。惟多人駛近民宅時突然遇襲，最終成功擊斃當時身處民宅門外疑犯。然而，警方發現另有兩人躲在屋內開火，雙方繼續開槍還擊。

另有一女子及一少年開火 經對峙長達3小時，警方派出裝甲車出場，多人同時破壞民宅門窗，最終成功入內制服並帶走一名女子及另一名17歲少年調查。在搜查期間，執法人員在屋內發現一把殺傷力極大步槍。夏洛特—梅克倫堡警方負責人詹寧斯（Johnny Jennings）形容，是次槍戰屬30多年執法生涯中最慘烈事件，在其記憶中當地從未發生過如此嚴重案件。

法警局事後證實，4名殉職人員中，一人正是法警局旗下人員。另外兩名死者波洛切（Sam Poloche）及埃利奧特（William Elliott）來自北卡州懲教部門人員，餘下埃耶爾（Joshua Eyer）則隸屬夏洛特—梅克倫堡警區。詹寧斯稱，調查目前仍處初步階段，許多問題還未找到答案。

拜登稱推更多措施護人員 針對上述慘劇，拜登同日發聲明形容，一眾殉職執法人員均是英雄，作出最大犧牲，甘冒生命危險保障國民安全，又指所有美國人均與遇難者家屬站在一起。他另提到，政府須採取更多措施保護執法人員，包括提供資金，好讓相關部分擁有足夠資源完成工作，同時呼籲國會參、眾議院領袖加快步伐，通過禁止攻擊性武器及大容量彈匣、要求槍枝安全存放、引入購槍者背景調查等提案。本報綜合報道