美24.9億建加薩臨時碼頭惹議

【本報綜合報道】美國早前宣布在巴勒斯坦加薩地帶沿岸建設臨時碼頭，加快運送人道主義物資，預計本月初啟用。美國國防部周一證實，臨時碼頭的初始成本超過3.2億美元（約24.9億港元），任務時長數周至數個月，若延期成本將波動增加。

預計本月初啟用 美國國防部指出，今年3月8日宣布建設的「岸上聯合後勤」任務，按照計劃在宣布60天後開始交付行動。浮動臨時碼頭正在建設，將架設堤道推入海岸線，由以色列國防軍加以保護，美國軍方將不會駐紮；美以兩軍設置綜合小組，確保消除衝突。

與此同時，負責中東地區軍事行動的美國中央司令部，周一在社交網首度公布浮動臨時碼頭的建設進度，表示正在地中海某處海域建設「岸上聯合後勤」碼頭，用於支援美國國際開發署及人道主義夥伴，為加薩地帶人民接收及交付人道主義物資。

英國傳媒引述知情人士透露，該個臨時碼頭目前的初始成本，較最多估算增加大約一倍。

美國參議院軍事委員會首席共和黨人威克（Roger Wicker）形容費用「爆炸」，任務危險卻帶來微不足道效益，納稅人至少要支付3.2億美元才能夠令碼頭運作90天。