美首次認定以國5部隊侵犯人權

【本報綜合報道】美國國務院周一首次公開認定5支以色列安全部隊，在巴勒斯坦約旦河西岸地區嚴重侵犯人權，其中4支部隊已經作出有效補救。惟美方仍然未決定是否需要根據《萊希法》制裁相關以方部隊，將繼續與以色列政府磋商和接觸。

未決定制裁 美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）公布有關情況，所有事件發生時間遠早於去年10月7日以巴衝突，而且無一發生在巴勒斯坦加薩地帶。他未透露以方具體補救細節，僅表示補救標準是有效把責任方繩之於法，措施因國而異。

對於尚未完成補救的以色列部隊，帕特爾表示，以色列一方已經提交補充資料，美方將繼續進行對話；又強調以色列未受獨特優待，侵犯人權調查的流程與其他對象一視同仁。

美國傳媒報道，美國國務卿布林肯已經致函國會眾議院議長約翰遜，說明有關以色列部隊其中3支隸屬以色列國防軍，其餘兩支是民政當局部隊，唯一未完成補救的部隊是以色列國防軍猶大永恒營。

以色列政府承認該部隊不符合行為守則，前年從約旦河西岸地區調往戈蘭高地，但美方認定至今未有效補救。布林肯指出，由於以色列政府提供該單位現狀的新訊息，美方將參與確定相關補救是否有效。