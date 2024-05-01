傳國際法院擬逮捕 以總理求拜登阻止

【本報綜合報道】盛傳國際刑事法院準備向以色列總理內塔尼亞胡、國防部長加蘭特、國防軍總參謀長哈列維發出逮捕令，追究以色列國防軍在巴勒斯坦加薩地帶犯下的罪行。美國傳媒周一報道，內塔尼亞胡前一天親自請求美國總統拜登出手，協助阻止逮捕令簽發。

美指法院無管轄權 反對調查 內塔尼亞胡周日與拜登通電話，白宮證實兩人討論以巴人質談判、以色列防禦伊朗導彈襲擊，以及有必要增加對加薩地帶人道主義援助等問題。以色列官員透露，兩人也討論國際刑事法院可能發出逮捕令的問題。白宮國家安全委員會發言人拒絕回應內塔尼亞胡與拜登通話內容，重申國際刑事法院對有關情況沒有管轄權，美國不支持其調查。

荷蘭海牙國際刑事法院調查以色列國防軍和哈馬斯等巴勒斯坦武裝組織涉及的戰爭罪行，時間可以追溯至2014年加薩地帶戰爭。美國官員表示，無迹象顯示國際刑事法院會簽發逮捕令，但國際刑事法院檢察官辦公室受到來自非政府組織和部分成員國壓力，要求簽發逮捕令。內塔尼亞胡日前強調，以方絕不接受國際刑事法院企圖破壞該國固有自衞權。