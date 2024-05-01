巴人兩組織應邀赴京磋商

【本報綜合報道】中國外交部昨日公布，巴勒斯坦解放組織最大派別法塔赫和武裝組織哈馬斯代表應中方邀請，日前到北京就推進內部和解磋商，並取得積極進展。

有記者問及近日法塔赫和哈馬斯兩個派別在北京，就巴勒斯坦內部和解舉行磋商的消息。中國外交部發言人林劍回應時表示，上述巴勒斯坦民族解放運動和伊斯蘭抵抗組織代表日前赴京磋商，雙方充分表達通過對話協商實現和解的政治意願，探討諸多具體問題，並一致同意繼續這對話進程，爭取早日實現巴勒斯坦團結統一。

林劍表示，雙方高度讚賞中國堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，感謝中方為推動巴勒斯坦加強內部團結所作努力，並就下一步對話設想達成一致。上周五傳出中方主辦哈馬斯與法塔赫的巴勒斯坦團結會談，英國傳媒當時引述一名北京外交官報道，這是中國自以巴戰爭以來，對巴勒斯坦外交的一次顯著突破。

美斥哈馬斯為停火障礙 與此同時，以巴停火談判露出曙光，哈馬斯高級官員形容目前氣氛積極，除非以色列提出新障礙，否則哈馬斯認為新提案的內容沒有重大問題，未來幾天內將回應。美國國務卿布林肯在沙特阿拉伯首都利雅得出席世界經濟論壇會議時表示，以色列提出非常慷慨的提議，希望哈馬斯接受，聲稱目前阻礙停火的唯一障礙是哈馬斯。

根據以色列上周六提出的停火草案內容，哈馬斯在第一階段停火釋放的人質數量不多於40名，換取在以色列囚禁的巴勒斯坦人獲釋；以色列也容許加薩地帶南部與北部之間的人員自由流動，以及撤走在當地部分兵力。第二階段停火包括在加薩地帶實施一段時間的「持久平靜」，是以色列對哈馬斯堅持的永久停火立場作出妥協。