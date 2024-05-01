以攻加薩 美社會進一步兩極化

【本報綜合報道】美國多間大學爆發支持巴勒斯坦的集會，規模近日急速升級並演變為校園衝突。以色列揮軍攻打加薩地帶進一步撕毀本身兩極化的美國社會，當地有輿論認為學生示威是教育基本部分，人權組織要求校方保護示威的學生。

美國公民自由協會上周五向國內學院及大學的校長發表公開信，強調示威權利是美國憲法第一修正案的核心部分，公立大學及學院需要尊重言論自由的權利，私立大學亦需要遵守學術自由的指引。協會首先要求校方不得單憑某個看法而實施審查、紀律處分或不成比例的懲罰；其次是必須保護學生免受歧視性的騷擾及暴力；校方可以宣布及執行合理、內容中立的示威政策，但必須給予學生足夠空間表達意見。

針對警方進入校園清場，協會指出校方必須意識到武裝警員現身校園可以危及學生，所以要求警方執法必須是最後的手段。協會也要求校方必須抵抗來自政客的壓力，阻止他們利用校園示威推動自身的意圖。

曾推動反警暴運動 民主黨捱批 美國對上一次出現大規模示威浪潮，可以追溯至2020年遍地開花的反警暴運動，多個城市爆發聲援黑人權利、要求削減警方權利的示威，但屢次演變為騷亂及搶掠。極右分子為首的共和黨人把校園示威失控一事，指摘民主黨拜登政府，認為他們2020年推動反警暴示威，促成示威者如今在校園肆無忌憚，要求校方及警方嚴正執法。