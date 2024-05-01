多地學生促校方與以切斷經濟

【本報綜合報道】大批來自美國頂尖學府哥倫比亞大學學生上月初在校內搭建帳篷營地聲援巴勒斯坦後，全國多間大學陸續出現同類示威，包括耶魯大學等常春藤大學，就連遠在歐洲法國高等學府亦受影響。多地示威組織者紛紛提出訴求，包括促請校方切斷與以色列之間經濟聯繫等。

自巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯去年10月突襲以色列，導致加薩地帶淪為戰場，無數巴勒斯坦人流離失所後，美國多間大學陸續爆發反以色列示威。過百名示威者上月18日在哥倫比亞大學營區被捕，再加上大批警察上周闖入德州大學拉人，反令校園示威愈演愈烈，如同在美國遍地開花。

撐巴反以浪潮 惹國會議員不滿 在喬治亞州亞特蘭大，當地示威組織者提出3大訴求，分別是校方必須公開其金融投資狀況，切斷與以色列之間經濟聯繫，同時赦免學生及教職員，好讓他們免受紀律處分或解僱。另有示威組織要求，校方需要在校園內為巴勒斯坦人提供安全環境。

惟連場「撐巴反以」校園示威引起親以色列的國會議員不滿，他們批評有關大學管理層對示威的學生及校外人士，佔據校園的情況束手無策，令校園失去原有的學習環境，更充斥反猶太主義，威脅猶太裔學生的人身安全；有輿論更要求涉事大學校長問責下台，改由能夠有力應對示威的人士擔任。