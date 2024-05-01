維州學府示威撐巴人 美警武力驅散捱轟

民眾擲水樽木板 遭還擊催淚氣體震撼彈 美國大學校園聲援巴勒斯坦的示威愈演愈烈，維珍尼亞州里士滿警方周一晚上進入當地一間大學武力驅散，示威者投擲水樽及木板還擊，警員發射橡膠子彈、震撼彈及催淚氣體制服。當地民主黨議員譴責警方干預示威，表明做法不可以接受。在示威浪潮發源地紐約州哥倫比亞大學，示威者升級行動佔領大樓。

示威者周一在維珍尼亞聯邦大學門羅公園校區的圖書館外集會，高舉「解放巴勒斯坦」及「立即停火」等標語，學生領袖敦促校方中止與以色列所有連繫。示威者當天傍晚時分開始搭起帳篷紮營，又戴上面具在營地周圍使用木板和其他大型物體設置路障，宣稱劃出「解放區」。防暴警察晚上約8時30分抵達校園拉起警戒線，校方之後連發手機警報短訊，表示校園有人非法集會，呼籲學生進入校內設施避難。

校方拒撐集會 指違反大學政策 防暴警察隨即向示威者推進，試圖衝散示威陣線，並強行拆除路障。多達數百名防暴警察衝入校園，包括維珍尼亞州警員和里士滿市警員，他們施放胡椒噴霧並把示威者按倒在地，用索帶綑綁他們的雙手，部分示威者投擲水樽還擊。警方包圍示威場地並拆除帳篷後，晚上約9時30分施放催淚氣體，示威者和現場記者報稱中招。示威者之後數小時內陸續散去，當地傳媒報道，被捕人數尚不清楚。

維珍尼亞聯邦大學是一間州立學校，校園被視為公共財產，《里士滿市法典》列明任何人晚上11時後不得在公共土地或建築物上、附近或周圍露營、躺臥或睡眠，除非獲得特別許可。校方周一晚上發表聲明，強調由於期末考試將於本周開始，大學必須為學生提供安全、順利地完成學業的機會，集會違反多項大學政策。校方以尊重態度多次為參與活動的人員，包括多名校外人士提供機會收拾物品離開，違者將因非法侵入而被逮捕。

代表維珍尼亞聯邦大學教職員的工會發表聲明，譴責校方在自己校園內，動用警察對行使言論自由權的學生無情施暴，是毫無道理，示威學生挺身而出反對巴勒斯坦加薩地帶種族滅絕。多位民主黨州議員在警員驅散示威前，關切警方干預學生行使憲法保護的言論自由和抗議權利，逮捕和平集會學生將削弱民眾對政府信心，必須嚴格審查；里士滿市議員喬丹（Katherine Jordan）對事件感到非常不安。

無視處分 哥大示威者佔領大樓 另一方面，哥倫比亞大學發出最後通牒，要求學生當地時間周一下午兩時前簽署表格並離開在校園的營地，否則將面臨停學的處分。惟限期過後，營地仍然有300多人聚集，至少120個帳篷亦未被拆除。示威的學生表明，如果校方不滿足他們的要求就不會離開；又稱與加薩地帶戰事死亡人數相比，校方的恐嚇策略毫無意義。

踏入昨日凌晨，哥大示威者突然發難，他們佔領校園一座大樓並以雜物封鎖，阻止其他人進入，更懸掛一面巴勒斯坦旗幟；發起示威的組織呼籲其他人保護營地及在大樓加入他們。值得留意的是，哥倫比亞大學校園1968年爆發民權及反對越戰的示威期間，當年示威者佔領的其中一座大樓，與如今示威者佔領的是同一座。本報綜合報道