加國焦慮藥含致癌物 台回收6萬粒
【駐台記者宋江誠報道】台灣食品藥物管理署周一公布藥品回收資訊，表示上月17日收到加拿大主管機關通報，加拿大藥廠生產的一批重度抑鬱症、廣泛性焦慮症用藥「忻樂膠囊30毫克」，在進行安定性試驗時發現含有過量的亞硝胺不純物。台方啟動回收6萬粒，強調已經要求廠商一個月內完成回收作業。
台灣食品藥物管理署指出，「忻樂膠囊30毫克」（pms-DULOXETINE Capsules 30mg）為膠囊劑型，主成分為「Duloxetine Hydrochloride」，可以治療重鬱症、廣泛性焦慮症、糖尿病周邊神經痛、纖維肌痛等。是次回收的藥物共一批號，批號為646038，有效期至2025年1月30日，銷售數量共600瓶，每瓶100粒。該藥品去年健保申報量為近10.5萬粒。
亞硝胺危害人體
台灣食品藥物管理署表示，國際間自2018年陸續發現藥品含有亞硝胺不純物，其中部分成分在製造過程中和胺產生作用後產生亞硝胺；亞硝胺是致癌物，誤食將對人體造成危害。
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