加國焦慮藥含致癌物 台回收6萬粒

【駐台記者宋江誠報道】台灣食品藥物管理署周一公布藥品回收資訊，表示上月17日收到加拿大主管機關通報，加拿大藥廠生產的一批重度抑鬱症、廣泛性焦慮症用藥「忻樂膠囊30毫克」，在進行安定性試驗時發現含有過量的亞硝胺不純物。台方啟動回收6萬粒，強調已經要求廠商一個月內完成回收作業。