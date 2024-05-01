工程致旁數樓傾斜 地檢起訴5人

【本報綜合報道】台灣台北市大直街94巷去年9月因地盤工程致地基塌陷，造成旁邊數幢房屋傾斜。台北地檢署周一偵查終結，邱姓工地負責人、建築師、專案人員等5人被檢方依違背建築術成規罪等罪嫌起訴，檢方建議法院從重量刑。

案情指出，基泰建設大直新建工程人員當天在台北市大直街94巷進行施工，開挖地下連續壁最後一層工程，因土質問題導致地基不穩定，造成旁邊數幢房屋傾斜、地基變形。起訴書顯示，邱姓工地負責人等5人涉及違反建築術成規、不實勘驗、損鄰事件偽造文書等罪嫌，被檢方向法院起訴。

檢方認為邱姓工地負責人和張姓工程部人員，把地下連續壁厚度不足規定60厘米的設計圖，交予不知情的承建商開始建造，兩人為免工期延誤，違反相關施工程序。張姓工程人員隨後在前往工地勘驗時，無實際檢視、丈量連續壁尺寸的情況下，在預先填好的報告表上簽名和蓋印，並上傳至台北市建管處。另3名專案人員去年6月進行損鄰勘查程序時，有人未到場參與，竟由其中一人代為簽名。