疑糾紛強封實驗室 專家門外打地鋪對質

上海臨床中心拖欠科研勞務費千萬 稱施工突關 上海市公共衞生臨床中心華東病原生物學研究所周日早上突遭中心領導強行關閉，導致著名病毒學家張永振及學生無法取回個人物品，就連做到一半實驗亦化為烏有，只好圍坐或在實驗室門外過夜。中心前天發通布解釋，部分實驗室需接受改造，因此封閉施工，事前已提前告知，下一步將會同有關單位妥善做好安置工作。

來自張永振課題組學生周日在網上投訴，中心當天早上不到8時封閉實驗室，不讓團隊任何一人進入實驗室之餘，亦不可返回辦公室取回私人物品，之前做到一半實驗「基本是救不回來了」。他指眾人不理解誰人給予中心權力，可直接撕毀早前協議，還扣留私人物品，並說：「我們明天會聽取大家的建議，採取多種渠道申訴抗爭，維護我們的合法權益。」

根據內媒前天引述消息報道，中心2018年3月底與張永振團隊達成為期5年科研合作協議，原定直至2023年3月結束，卻提早於2022年11月1日起不再合作。報道另提及，中心拖欠科研經費、張永振與團隊成員應得勞務費及科研獎勵等約1,000多萬元人民幣（約1,080萬港元），經多次溝通反映後至今仍未落實。

針對封閉實驗室原因，中心前天凌晨指事前制訂相關安置方案，包裝在科研樓提供另外實驗及辦公場所，已提前告訴張永振研究員團隊人員，將會同有關單位妥善做好安置工作。通報最後重申，院方始終尊重科研工作者，支持科研人員及學生展開正常研究工作。

在同日，張永振及其學生紛紛發文反駁。踏入下午，內媒記者發現張永振及其團隊學生仍然圍坐研究所門外，數名中心保安正在執勤，大門依舊緊閉。張永振表示，他仍等待解決問題，不過沒有人過來。他的學生透露，張永振周日晚上到場打地鋪過夜，同時投訴中心沒有給出詳細搬遷方案，即使發出通報亦無人前來解決問題。

張永振為新冠研究學者 資料顯示，上海市公共衞生臨床中心前身是上海市傳染病醫院，也是一間具有百年歷史三級甲等醫院，又名上海復旦大學附屬公共衞生臨床中心，在新冠疫情爆發期間成為患者集中收治定點醫院；張永振則是全球最早展開新冠病毒全基因組序列研究科學家之一。本報綜合報道