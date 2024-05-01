五一假期料鐵路發送1.44億人次旅客

多間在線旅遊平台的數據顯示，今年五一旅遊熱度在去年高位基礎上仍然保持穩中有增，今年或為5年來「最熱」的五一假期。各地景區與文旅部門紛紛在節前發布各類提示，重點關注景區門票預約、限流參觀、開放時間、出行攻略及消費提示等方面。