中共中央政治局決定 三中全會於7月召開

【本報綜合報道】中共中央政治局昨日召開會議，決定今年7月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議，主要議程是中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。會議分析研究當前經濟形勢和經濟工作，審議《關於持續深入推進長三角一體化高質量發展若干政策措施的意見》。

深化改革 分析經濟 會議指出，必須繼續把改革推向前進，是應對重大風險挑戰、推動黨和國家事業行穩致遠的必然要求，亦是推動構建人類命運共同體、在日趨激烈的國際競爭中贏得戰略主動的必然要求。會議強調，堅持穩中求進工作總基調，進一步解放和發展社會生產力，統籌國內國際兩個大局；又指出經濟持續回升向好仍面臨諸多挑戰，主要是有效需求仍不足，企業經營壓力較大，重點領域風險隱患較多，國內大循環不夠順暢，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升。

會議強調，要加快構建新發展格局，着力推動高質量發展，避免前緊後鬆，切實鞏固和增強經濟回升向好態勢。會議指出，要靠前發力有效落實已確定的宏觀政策，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策，及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度，保持必要的財政支出強度，並積極擴大國內需求，創造更多消費場景等。會議又強調，要因地制宜發展新質生產力，堅定不移深化改革擴大開放，持續防範化解重點領域風險，同時紮實推進綠色低碳發展，切實保障和改善民生。