上月氣象災害預警 達歷來最多

東北地區中東部、內蒙古東部和西部、華東北部、華中東北部、西南地區西南部及新疆南部、海南等地降水偏少兩至八成，局部地區偏少八成以上，其餘大部地區降雨接近常年同期到偏多。上月合共發生8次區域性暴雨過程，較常年同期的3次明顯偏多，其中上月2日至7日、19日至21日發生在南方的暴雨影響範圍廣、綜合強度強，導致珠江流域北江接連發生兩次編號洪水。