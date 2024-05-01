料有暴雨冰雹龍捲風 出遊陰霾罩廣東

當局發預警 長假勢迎惡劣天氣 踏入五一假期，廣東省天氣是陰或晴難免影響民眾外出行程。中央氣象台昨天早上分別續發強對流天氣橙色預警及暴雨黃色預警，警告廣東中東部由即日起至今午可能出現龍捲風之餘，中東部及中南部局地在同一時段恐迎暴雨或大暴雨。

根據強對流天氣橙色預警，中央氣象台預期，廣東、江西省東部和南部、浙江省東北部、福建省及廣西自治區南部等地部分地區由即日下午起至今午2時將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣，其中廣東中東部及福建中南部等地部分地區將有10級以上雷暴大風，最大風力可達12級，可能出現龍捲風。

江西浙江福建廣西同受影響 與此同時，中央氣象台預料廣東中南部、江西南部、福建中南部及廣西東部等地部分地區在同一時間會有大至暴雨，其中廣東中東部局地更有雨量達到100至120毫米大暴雨。上述部分地區伴隨短時間強降雨，即最大每小時雨量達到30至60毫米，局地可超過80毫米，局地恐有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

除了中央氣象台，廣東省氣象台首席預報員梁健昨天估計，廣東北部今天多雲，會有分散陣雨，南部市縣陰天，會有大至暴雨，其餘市縣多雲至陰天，會有陣雨。由今晚至明天，珠江三角洲市縣多雲至陰天，會有大至暴雨，局地出現大暴雨。踏入周五，廣東大部分地區多雲，會有降雨，局地出現暴雨。她警告廣東中北部市縣土壤水分出現飽和或超飽和情況，發生地質災害風險變高，需防範強降雨及其所引發山洪和山泥傾瀉等次生災害。

在強對流天氣橙色預警生效期間，潮州市饒平縣氣象台昨天早上11時35分亦發布龍捲風預警，估計當地一小時內可能出現龍捲風，直至下午1時20分解除。當地民眾拍到樹木被強風吹倒，道路一片狼藉，估計與龍捲風出現有關。潮州市氣象公共服務中心之後證實，錢東鎮附近昨天早上11時半左右出現弱龍捲風，經與佛山龍捲風研究中心會商確定，該龍捲風級別等同加強版藤田分級中最低「EF0」級數。

白雲機場65航班延誤逾句鐘 受惡劣天氣影響，廣州白雲國際機場昨天早上截至11時14分共有65班客運航班延誤超過一小時，一度未能出航，為此啟動黃色應急響應，藉此應對大面積航班延誤情況。機場提醒旅客，出行前需密切關注天氣變化，並留意航班最新動態及可能調整通知。

另外，深圳寶安國際機場同日上午亦因大面積航班延誤而啟動本年首次應急處置橙色預警。廣鐵集團也因應廣東及湖南省暴雨，計劃由前天至今天停運62列京廣鐵路普速列車及18列京九鐵路普速列車，京廣、京九普鐵及京廣高鐵部分列車恐出現不同程度晚點。本報綜合報道