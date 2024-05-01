美軍調派F22抵沖繩 維持印太戰機量

【本報綜合報道】日本沖繩縣嘉手納空軍基地是美國在西太平洋地區的重要軍事據點，用於向東海、台灣海峽、南海投射空中兵力，部署多年的F15C/D戰機正在分批撤走。美方為了確保上址戰機數量保持穩定，近日從本土東岸基地調派隱形戰機。

代替F15C/D戰機 根據美國國防部周一發布的照片，多架隸屬於第27戰機中隊的F22隱形戰機上月20日飛抵嘉手納空軍基地。美方沒有說明具體的部署數量，僅表示國防部透過臨時部署飛機，維持在印太地區的戰機展現處於穩定狀態，在動態戰區維持威懾能力及增加靈活性。資料顯示，第27戰機中隊駐地是維珍尼亞州蘭利—尤斯蒂斯聯合基地。

這是美國空軍大約一個月內第二度向嘉手納空軍基地派遣F22隱形戰機，今年3月28日，多架隸屬於第199戰機中隊及第19戰機中隊的F22隱形戰機飛抵上址。它們均駐守夏威夷州珍珠港—希卡姆聯合基地，第199戰機中隊是夏威夷空中國民警衞軍部隊，第19戰機中隊屬於太平洋空軍。暫時未知上述3個F22隱形戰機中隊部署多久。