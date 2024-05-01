福建海警船金門水域巡航護漁
【本報綜合報道】中國大陸漁船今年2月在金廈水域疑遭台灣海巡艇撞翻，造成兩名中國大陸船員死亡，事件至今未有結論。中國大陸海警局周一再發布影片，顯示福建海警當天在金門附近海域開展常態化執法巡查。
中國大陸海警局表示，上月以來福建海警組織艦艇編隊，持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，維護台灣和中國大陸漁民權益和生命財產安全，保障金廈水域正常航行和作業秩序。
影片顯示，中國大陸海警船人員用普通話及閩南語向台灣海巡署艦艇廣播喊話，表示：「你船行動已嚴重威脅我航行安全，請規範航行，否則由此引發的一切後果由你船承擔。」片中有中國大陸海警人員用望遠鏡，監控台灣海巡署艦艇。
陸5架次軍機越海峽中線
台灣國防部昨日發布消息，表示截至當天清晨6時前24小時內，偵獲解放軍7架次軍機及7艘次軍艦持續在台灣海峽活動；有5架次解放軍軍機逾越海峽中線，進入台灣西南空域，距離鵝鑾鼻約49海里。台軍運用任務軍機、軍艦及岸置防空導彈嚴密監控與應對。
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