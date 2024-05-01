福建海警船金門水域巡航護漁

中國大陸海警局表示，上月以來福建海警組織艦艇編隊，持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，維護台灣和中國大陸漁民權益和生命財產安全，保障金廈水域正常航行和作業秩序。

影片顯示，中國大陸海警船人員用普通話及閩南語向台灣海巡署艦艇廣播喊話，表示：「你船行動已嚴重威脅我航行安全，請規範航行，否則由此引發的一切後果由你船承擔。」片中有中國大陸海警人員用望遠鏡，監控台灣海巡署艦艇。