美官轟陸曲解聯國決議 撐台參與國際組織

稱「一中原則」僅北京立場

聯合國大會1971年10月25日表決並通過第2758號決議，恢復中華人民共和國在聯合國組織的合法權利。藍墨客在華盛頓智庫活動指出，該聯合國大會決議未認可、不等於、也不反映對中國「一中原則」的共識。他表示，「一中原則」只是北京對台立場，北京把聯合國大會決議與「一中原則」混為一談，聲稱台灣是中國的一部分，目的是破壞台灣官方和非官方夥伴的主權決定。他強調，聯合國大會決議絕對不影響國家在台灣關係方面的主權選擇，有關決定顯然不屬於聯合國大會管轄範圍。