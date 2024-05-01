司法部前副部長涉違紀受查

【本報綜合報道】中紀委周二通報，中國司法部前黨組成員、副部長劉志強涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。劉志強是山東鄄城人，曾經擔任青海省副省長、黨組成員、省委政法委副書記、省公安廳廳長等職務，2016年1月至去年6月擔任司法部副部長。