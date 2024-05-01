司法部前副部長涉違紀受查
【本報綜合報道】中紀委周二通報，中國司法部前黨組成員、副部長劉志強涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。劉志強是山東鄄城人，曾經擔任青海省副省長、黨組成員、省委政法委副書記、省公安廳廳長等職務，2016年1月至去年6月擔任司法部副部長。
此外，雲南省昆明市委前副書記、市長王喜良涉嫌嚴重違紀違法，接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查。中央第八生態環境保護督察組2021年5月曝光昆明晉寧長腰山過度開發嚴重影響滇池生態系統完整性的問題，對古滇名城長腰山片區以及滇池南灣未來城五漁邨項目違規違建以事立案，細查背後的責任、作風、腐敗等問題。王喜良當時受到留黨察看兩年、政務撤職處分，降為二級調研員。
貴州貪官王瑰認罪候判
貴州省安順市中級人民法院周一就貴州省財政廳前黨組成員、副廳長 、一級巡視員王瑰涉受賄案，進行一審公開開庭審理。被告當庭認罪悔罪，法院宣布擇期宣判。案情指出，王瑰非法收受財物共折合逾2,143萬元人民幣（約2,364.8萬港元）。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：