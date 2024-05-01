黃岩島爭端 華海警水炮逐兩菲船

中方斥闖海域違反國際法侵主權 中國與菲律賓在南海的爭議不斷，中國海警局昨日發布消息稱，菲律賓兩艘船隻當日侵闖黃岩島鄰近海域，中國海警依法驅離菲方4410海警船和3004公務船。另外，美國、菲律賓和法國上周四起舉行多邊海上演習，其中美菲周一在南海展開實彈射擊演習，期間再次遭遇中國多艘軍艦跟蹤監控。

中國海警局新聞發言人甘羽表示，菲律賓4410海警船、3004公務船昨不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖黃岩島鄰近海域。中國海警採取跟監外逼、水炮警示、攔阻管制等必要措施，驅離非法侵闖的菲船，現場操作專業規範、正當合法。中方斥菲方行為侵犯中方主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，敦促菲方立即停止侵權行徑。

甘羽強調，中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。菲律賓海岸防衞隊公開的事發畫面顯示，菲方海警船遭中方海警船發射水炮並擊中。

美菲演習 解放軍監控 中國一連3天派出電子偵察艦天王星號、護衞艦黃山號、導彈驅逐艦深圳號監控演習情況。至周一實彈射擊演習期間，先由美艦射擊海中目標物「殺手番茄」大型氣球，再由菲艦以點50口徑機槍瞄準射擊目標。美國傳媒周一報道稱，美國派出兩棲船塢運輸艦薩默塞特號和兩棲船塢登陸艦哈珀斯‧費里號參與實彈射擊，在哈珀斯‧費里號開火之前，天王星號與美艦距離不到兩海里，迫使對方停止射擊，中止演習。

多邊海上演習中，法國派出護衞艦葡月號，菲律賓派出船塢登陸艦南達沃號和巡邏艦阿蒙‧阿爾卡拉斯號，美國亦有上述兩艦參與。三國在菲律賓巴拉望島東北方的蘇祿海演習後，美菲上周六進入南海展開分區戰術、跨甲板演習、海上搜救等演練。有報道指，天王星號上周六上午6時左右在3海里到6海里外尾隨美菲艦艇，傍晚7時可見其一路跟監，尾隨至少13小時，翌日再由黃山號和天王星號先後跟監。

日向菲方供防空雷達 另一方面，日本周一向菲律賓移交一套移動式防空雷達系統，提升菲律賓空軍監視與快速反應能力。移交儀式在馬尼拉舉行，菲律賓國防部長特奧多羅、日本防衞副大臣鬼木誠出席。特奧多羅表示，菲日面臨共同挑戰，呼籲兩國合作應對。鬼木誠則指，如果日菲加強監視能力，在印太日益嚴峻的安全環境共同努力，將有助加強威懾。本報綜合報道