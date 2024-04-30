美國軍援烏克蘭 歐盟出路是和談

美國國會最近通過援烏608億美元，其中僅270億美元是給烏克蘭購買美國武器，134億美元是補充美國軍火庫，110億美元是給東歐的美國盟國。但即使如此，對今年1月已彈藥耗盡的烏克蘭來說，也是大喜訊。

不過，連同60億美元的額外軍援，卻在武器名單裏沒有先進坦克和急需的愛國者防空導彈系統，前者關係到烏軍與俄軍的地面作戰能力，俄軍有超過1,500輛新坦克服役，烏軍只餘350輛，優劣之差極大；愛國者防空導彈可讓烏國免受俄軍空襲，近月因空防彈藥耗盡，烏軍已無力防止俄軍空襲，制空權全失，美國軍援沒有愛國者系統，F16戰機亦不知何時運到，烏軍仍然失去制空權，任由俄軍濫炸。

只能避免今年戰敗 美國的軍援雖多，但一般看法是只能在2024年避免烏軍戰敗，不足以發動反攻。自去年夏天反攻失敗後，烏軍只能防守，無法進攻。美國中央情報局局長亦指出，今次軍援僅可使烏軍捱過2024年。烏克蘭內部亦擔憂，今次軍援是最後一次，若戰爭延續至2025年，又會有一次經費短缺、彈盡糧絕的危機。烏克蘭前景仍然不佳，士氣可振興一時，未可真的改變總體悲觀情緒，此所以總統澤連斯基批評美西方對待以色列與烏克蘭是雙重標準。

美國在烏克蘭是逐步把擔子推給歐盟，德國為主，美援亦是經德國、波蘭輸烏。但歐盟出錢，給烏克蘭購買美國武器，是損歐盟以利美國，而且成敗得失盡委諸歐盟，歐盟亦冒上與俄羅斯開戰的風險，對歐盟是十分不公平，內部亦有不滿之聲，不僅匈牙利反對，連法國總統馬克龍也公開說，歐盟不是美國的下屬，只聽吩咐行事。最後還是回到關鍵之處，烏克蘭能否在戰場上抵禦俄羅斯的當前攻擊，更深層考慮是烏克蘭戰爭可以怎樣打。

美國的設想是讓戰爭打下去，既傷俄羅斯，也損歐洲，從而使歐洲屈服於美國霸權之下；讓歐盟負擔戰爭，便可抽身處理中東與東亞的局面，打擊伊朗和中國，全面鞏固其全球霸權，扭轉近年衰弱之勢，也可借此解決再工業化（實質是軍事工業化）和債務危機的問題，這是連消帶打的戰略，但關鍵還是烏克蘭在戰場上能否守得住。

對歐盟來說，烏克蘭戰爭它是受害者，尤其是勝不了，戰爭延長，負擔加重，大戰爆發風險增加。最佳的出路是停戰和談，從和談中找出歐俄安全共處的保障。但美國會容許嗎？

研究所所長 陳文鴻