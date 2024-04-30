骨癌女截肢不言棄 慈善行作里程碑

身患重症和殘疾往往令人意志消沉，但亦有人選擇積極迎難而上，保持樂觀心態，珍惜過好每一天。英國英格蘭埃格勒蒙特一名女子早年確診惡性骨肉瘤，當時曾參加一項11公里的慈善步行，為骨癌研究信託基金籌款。詎料，去年10月其病情復發，需接受截肢，她近日康復後，計劃再次發起參加慈善步行，作為抗癌結束的里程碑，藉此鼓勵人們學會適應自身局限性。

27歲的巴恩斯（Bethany Barnes）2014年加入英國海軍，2019年12月診斷罹患骨癌。她當時接受了9個月化療，並需接受手術，在體內安裝金屬假肢，取代右髖骨、膝關節和大腿骨，身體亦逐漸康復，更為骨癌研究信託基金籌款4,700英鎊（約4.6萬港元）。

復發切除右腿部分骨盆 可惜好景不長，去年10月，巴恩斯的骨癌在臀部復發，導致整條右腿乃至部分骨盆需要切除，迫使她提早結束海軍生涯。不過，她並未就此灰心，反而認為她獲得人生路上另一場機遇，希望通過這段波折重重的經歷，向世人傳達適應自身局限性的訊息，展現出頑強的生命力。

巴恩斯決定於7月13日再次發起慈善步行活動，再度為骨癌研究信託基金籌款。該機構的經理形容，巴恩斯的行為鼓舞人心，又坦言非常敬畏她的力量和決心，祝福她接下來的慈善步行一切順利。本報綜合報道