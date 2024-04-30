氣候爭端 蘇格蘭首長辭職

英國蘇格蘭首席部長尤薩夫周一宣布辭職，其領導的執政蘇格蘭民族黨早前宣布取消2030年氣候目標，聯合政府另一黨派綠黨指摘尤薩夫在氣候問題出賣子孫後代，並將就是否繼續聯合執政投票表決。尤薩夫上周四宣布將結束兩黨合作的《布特議院協議》。綠黨準備本周分別對尤薩夫和政府提出不信任動議。（綜合報道）