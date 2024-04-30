兩岸國際

妻捲貪 西班牙首相決留任

西班牙首相桑切斯的妻子貝戈尼亞被指控涉嫌貪腐後，桑切斯在周一宣布經過審慎考慮後決定留任，暫時不會辭職。當地法院上周三證實對貝戈尼亞展開調查，理由是她受到反貪污組織「清廉之手」指控，涉嫌以權謀私及商業腐敗；桑切斯當天否認妻子所受指控，但同時宣布暫停履職數天，在此期間考慮是否辭職。（綜合報道）
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