韓接待遊客 首季340萬人次

南韓文化體育觀光部和南韓觀光公社（旅遊發展局）昨日發布的統計數據顯示，南韓今年第一季度接待外國遊客340.3萬人次，為2019年同期的88.6%，創下新冠疫情以來單季最高紀錄。訪韓遊客數量方面，中國居首，第一季度為101.5萬人次，3月為39.1萬人次，同比增長86.3%。（綜合報道）