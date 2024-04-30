英議員憂福克蘭群島防空力

【本報綜合報道】阿根廷向丹麥購入24架二手F16A/B戰機，並購買短程及中程空對空導彈。英國下議院議員巴克蘭憂慮福克蘭群島（阿根廷稱馬維納斯群島）的防空能力，武裝部隊國務大臣多徹蒂保證會繼續評估防衞準備，應對各種事態發展。

《英國防務雜誌》上周五報道，多徹蒂肯定英國對確保福克蘭群島安全的承諾。英國考慮到全面事態發展，定期審視在南大西洋的防禦態勢。多徹蒂滿意英國目前在南大西洋的軍事存在處於適當水平，可以確保福克蘭群島的防禦。

福克蘭群島設有英國皇家空軍芒特普萊森特基地，它是群島與英國本土之間的重要空中橋樑，基地有一個防空導彈連及一個步兵連，通常會有一艘英國皇家海軍巡邏艦在海上執勤。

阿根廷購入F16成威脅 阿根廷國防部長佩特里早前表示，獲得F16戰機是該國1983年以來最重要的軍事航空採購。他指出，F16戰機經過升級改造，配備最好技術；阿根廷擁有它後，不但成為防空支柱，更在國防政策上邁出重要一步，開始收回空中主權。