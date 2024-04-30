俄州龍捲風至少4死30傷

【本報綜合報道】美國俄克拉何馬州部分地區和鄰近北美大平原多州近日遭遇大量威力強大龍捲風肆虐，人員周日仍然在瓦礫堆中仔細搜尋。當地傳媒報道，俄克拉何馬州至少4人喪生，包括霍爾登維爾鎮一名4個月大嬰兒，另有30人受傷。

美國國家氣象局表示，繼上周五大部分發生在內布拉斯加州及艾奧瓦州的78宗龍捲風後，上周六通報另外一個天氣系統在德州北部及密蘇里州之間引發35次龍捲風。風暴數小時內就為部分地區帶來180毫米雨量，氣象局人員警告周日恐怕仍然有暴洪、冰雹和龍捲風等極端天氣風險。

俄克拉何馬州中南部小鎮瑟弗爾有不少建築遭到夷平，車輛被撞毀或翻側。其中一段影片顯示，瑟弗爾鎮有郵務車掉落到幾乎難以辨識的建築物殘骸上方。同州阿德莫爾鎮先遭到一個龍捲風襲擊，將雜物拋到6,100米高空，接下來附近地區又出現另外兩個龍捲風。

進入緊急狀態 為對12個受創最重的縣加速提供援助，俄克拉何馬州長史提特宣布進入緊急狀態，為期30天。截至周日接近中午為止，德州、俄克拉何馬州分別有逾5萬及3萬戶停電。