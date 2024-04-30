性醜聞主播再爆劣行 BBC處理欠認真

繼購少年淫照 又捲網上滋擾女子 英國廣播公司（BBC）62歲金牌男新聞主播愛德華茲（Huw Edwards）去年爆出購買未成年少年色情照片醜聞，辭職上周正式獲接納。當地傳媒周日踢爆，愛德華茲2021年曾經被投訴網上行為不當，受到公司面談警告後故態復萌，BBC承認面談本應更加正式。消息人士更揭露，BBC無計劃就愛德華茲的問題行為發表正式報告。

《星期日泰晤士報》引述BBC外洩機密報告報道，愛德華茲2021年5月通過照片分享應用程式Instagram，與一名年約40歲，來自肯特郡皇家滕布里奇韋爾斯的女子交流，對方之後通過電郵向BBC投訴，要求該公司干預並制止男方。BBC一位經理在數小時內知會愛德華茲，愛德華茲卻直接接觸女方，對方撤回投訴。BBC曾經約談愛德華茲，警告兩人之間互動應該停止。

愛德華茲和女子不久後恢復互傳訊息，女方2022年1月第二次提出投訴，惟經愛德華茲接觸後再度撤回。BBC一位高級經理翌月與愛德華茲開會提出進一步關切，要求他和女事主中斷聯繫，惟兩人之後仍繼續互發電郵。去年7月愛德華茲爆出買色情照片醜聞，女方第三度向BBC投訴，BBC決定就處理投訴方式進行內部審查。調查結果在上周完成，時間正是愛德華茲辭職前數天。

拖延接納請辭 去年愛德華茲爆出醜聞之初，BBC內部仍然相信他可以保留職務，只需要從英國大型活動淡出，例如改為主持威爾斯節目或紀錄片，直至去年底才知道並不可行，但仍然拖延至上周才決定接納愛德華茲請辭。BBC的處理手法引發新聞編輯部廣泛不滿，支持愛德華茲的員工怪責公司辭退草率，如同「用短訊與相戀40年的配偶分手」，反方指摘BBC為愛德華茲的犯罪行為遮掩。本報綜合報道

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