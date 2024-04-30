韓在野黨魁晤總統 不滿否決法案

李在明

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅和最大在野黨共同民主黨黨魁李在明昨日在首爾龍山總統府舉行會談，是尹錫悅自前年5月就任總統以來首次。李在明對於尹錫悅就梨泰院慘劇相關特別法案、獨檢法案等行使否決權表示遺憾，並且請求對方承諾今後尊重國會決定。

今次會談將以茶話會的形式進行，議題不限，舉行一小時。總統室方面將有秘書室室長、政務首秘、公報首秘參加，共同民主黨亦派出政策委員會議長、黨首秘書室室長、首席發言人與會。李在明表示，希望尹錫悅尊重此次國會議員選舉所體現的要求轉換國政基調的民意。他指出，查明奪走159條人命的梨泰院慘劇、海軍陸戰隊士兵蔡某防汛殉職事件的真相，問責並防止事件重演是國家應盡的責任，希望尹錫悅接受相關的特別法案和獨檢法案。

獨檢法案關連尹錫悅妻 李在明表示，希望借此次機會梳理圍繞家人等周邊人士的各種疑點。當地傳媒報道，此話可以被解讀為向尹錫悅施壓接受有關其夫人金建希的獨檢法案。此前，金建希及其家屬涉嫌操縱德意志汽車公司股價，被要求成立獨檢組進行調查。

尹錫悅