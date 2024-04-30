悉尼主教遇刺案 4被捕者圖發動恐襲

【本報綜合報道】澳洲新南威爾士省悉尼一名少年早前闖入西部郊區韋克利一間教堂刺傷主教，警方定性為恐怖襲擊，上周再循線拘捕多名未成年人士。當地傳媒周一報道，4名被捕少年是回教徒，計劃在悉尼發動「聖戰」殺戮猶太人，不惜為此殉命。早前有分析指出，中東地區目前緊張局勢難免刺激當地人士報復心理。

經通訊程式討論行兇 東方亞述好牧人教堂主教伊曼紐爾（Mar Mari Emmanuel）本月15日在教堂崇拜直播期間遇襲，觸發街頭暴力騷亂。

當地傳媒披露，警方向法院提交的情況說明顯示，4名被捕的少年分別15歲、16歲、兩人17歲，其中3人於本月20日經通訊應用程式討論策劃發動恐怖襲擊，說：「我想死，我想殺人」。一人同日在網上表示：「真主是最好的策劃者，我們是真主的戰士。」

兩名少年本月19日談到獲取槍械，包括一把獵槍和用2,000澳元至4,000澳元（約1萬至2萬港元）購買兩到3支槍。一人同日在聊天群組說：「我真的很想以猶太人為目標」，並在社交網讚揚涉嫌刺傷主教的刀手。他和另一名少年上周一在悉尼另一宗襲擊被捕，警方在其手機中發現恐襲計劃。