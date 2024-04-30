巴人政府主席：以軍日內地面攻拉法

促美阻止 拜登致電內塔尼亞胡討論 以色列國防軍總參謀長哈列維周日批准針對巴勒斯坦加薩地帶的戰鬥計劃，以色列同日空襲加薩地帶南部城市拉法造成至少25人死亡。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯估計，以色列未來數天內對拉法發起地面進攻，形容這將成為巴勒斯坦人民歷史上的最大災難，呼籲美國施壓阻止，聲言只有美方才能夠制止以方。

以色列空襲拉法殺25人 加薩地帶衞生部門周一公布，自以色列去年10月對當地發起軍事行動以來，至今造成至少34,488名巴勒斯坦人死亡，另有77,643人受傷。以色列周日空襲加薩地帶至少兩處地方，分別是針對拉法3間房屋及北部加薩城3間房屋。加薩地帶衞生部表示，加薩城總共有6人死亡，其中4人來自兩間房屋，另外兩人是在同一間房屋的兄弟。哈列維同日到訪南方司令部在別是巴的總部，在會上批准「繼續戰爭的計劃」。

恐巴人被遷移約旦埃及 世界經濟論壇特別會議在沙特阿拉伯首都利雅得舉行，阿巴斯在會上發言時表示，以色列攻擊拉法的方式未來數天揭曉，強調唯一能夠阻止以色列犯罪的只有美國；又稱即使「小規模打擊」，也可以迫使巴勒斯坦人逃離加薩地帶。他擔心以色列完成軍事行動後，試圖迫使巴勒斯坦人遷移到約旦與埃及，重申反對相關做法。在以色列持續接近7個月的軍事行動中，逾100萬名巴勒斯坦人在接壤埃及的拉法避難。

包括美國在內的西方國家都反對以色列進攻拉法，美國總統拜登周日與以色列總理內塔尼亞胡通電話，首先重申對以色列安全的承諾是堅定不移，之後與對方審視正在進行、有關加薩地帶立即停火及釋放人質的談判，要求哈馬斯立即釋放人質。白宮最後在聲明簡短地表示，拜登與內塔尼亞胡討論拉法局勢時重申其明確立場。美國政府此前表明以色列向拉法發起重大地面行動將是錯誤，只導致更多平民喪命。

英國傳媒引述消息報道，根據以色列上周六向哈馬斯提出的停火草案內容，哈馬斯在第一階段停火釋放的人質數量將少於40名，換取在以色列囚禁的巴勒斯坦人獲釋；以色列同時容許加薩地帶南部與北部之間的人員自由流動，以及撤走在當地部分兵力。第二階段停火包括在加薩地帶實施一段時間的「持久平靜」，是以色列對哈馬斯堅持的「永久停火」立場作出妥協。報道預料哈馬斯將就停火草案作出回應。本報綜合報道

以色列繼續在加薩地帶作戰並準備攻入拉法。 阿巴斯 拜 登 內塔尼亞胡