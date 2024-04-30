英研高超音速導彈 擬2030年部署

【本報綜合報道】中國及俄羅斯相繼擁有高超音速武器，美國投放大量資金研發之際，英國也決定追趕有關技術。英國傳媒上周六報道，英國政府計劃在本土生產高超音速巡航導彈，目標是2030年或之前部署至武裝部隊。英國國防部證實正在研究高超音速技術，應對當前和未來威脅。

報道指出，英國國防部去年12月啟動《高超音速技術與能力發展框架協議》，項目由國防部總部直接管理，組建由約80間公司組成的聯合體，仍然處於早期階段，尚未決定是從陸地、海上或空中發射，可能讓英國歐洲颱風戰機或F35隱形戰機掛載。消息人士形容項目困難，承受高超音速高溫所需要的材料必須從頭研製，工程師仍然在研發英國版的超音速燃燒衝壓引擎技術。

納入國防預算 知情人士透露，英國首相辛偉誠已經把高超音速巡航導彈項目，納入此前承諾2030年把國防預算增至750億英鎊（約7,349億港元）的內容。英國政府上周決定對國防創新開展大規模新投資，使項目得以進行，並指摘在野工黨拒絕配合投資，一旦工黨執政將使高超音速導彈項目中止。