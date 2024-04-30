意國供烏暴風影空射巡航導彈

【本報綜合報道】英國國防大臣夏博思日前視察國內一個生產暴風影空射巡航導彈的廠房時，首度披露除了英國及法國外，意大利也向烏克蘭提供這款遠程對地打擊武器；他同時呼籲德國改變立場，向烏克蘭提供數量充裕的金牛座空射巡航導彈。

根據目前外界掌握的公開資訊，烏克蘭已經分別從英國及法國獲得暴風影空射巡航導彈及同款不同名的SCALP-EG空射巡航導彈，這是首次有說法提到意大利也向烏克蘭援助這款武器。暴風影空射巡航導彈配備一個450公斤重的常規彈頭，最大射程超過250公里；意大利1999年採購暴風影空射巡航導彈，該國空軍據報接收約200枚，並在2011年軍事介入利比亞局勢時大規模投入戰場使用，發射平台為旋風戰機。

英防相籲德金牛座導彈援烏 夏博思在英國傳媒上周五刊登的訪問中，談到德國拒絕向烏克蘭提供金牛座空射巡航導彈。他呼籲德方重新考慮，指出法國、英國、意大利均證明空射巡航導彈是高度有效的武器，但它們供應有限，德國卻有很多可以援助。金牛座空射巡航導彈由德國及瑞典聯合研發，性能與暴風影空射巡航導彈相似，最大射程超過500公里。

針對美國向烏克蘭提供遠程版的短程地對地彈道導彈陸軍戰術導彈系統，北韓朝中社昨天報道，北韓國防部對外軍事事務局局長指出，美國此舉引起國際社會不安及關切，美方絕對無法以任何最新武器或軍事支持，擊敗英勇的俄羅斯軍隊和人民。