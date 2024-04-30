法總統談抗俄 稱分享核彈頭 助防禦歐洲

法國總統馬克龍

國內政客斥損主權及戰略自主 俄羅斯前年全面入侵烏克蘭後，法國總統馬克龍積極扮演「領歐抗俄」的戰略角色。他繼早前表示或有必要向烏克蘭派遣地面部隊後，近日在訪問中透露願意討論利用法國核彈頭，作為可靠的歐洲防禦體系一部分，抵禦俄羅斯威脅。惟有關說法引起國內政客強烈不滿，批評這是侵犯國家主權及損害戰略自主。

意德比荷獲美部署核武 馬克龍上周五到訪斯特拉斯堡時向傳媒發表法國「核共享」言論，訪問翌日刊出。他表示願意就核武在歐洲共同防禦的角色展開辯論，議題必須包括導彈防禦、長程打擊能力，以及「擁有核武或領土部署美國核武的國家」，希望得出一個能夠以可靠方式保護歐洲的方法。

英國不再是歐盟成員國，所以法國成為唯一擁有自主研發核武的歐盟國家，意大利、德國、比利時、荷蘭在「核共享」政策下在境內部署美國核武。馬克龍強調法方將保持其特殊性，但也準備好為保衞歐洲作出更大貢獻。

籲歐洲減依賴美保護傘 上周四，馬克龍向巴黎索邦大學學生發表演講時，警告歐洲的存亡攸關正在面臨俄羅斯威脅，呼籲歐洲大陸實施一個減少依賴美國的可靠防禦戰略，包括配備可以阻嚇俄羅斯的長程導彈。他提到法國使用核武的政策，表示當國家極其重要的利益受威脅時可以動用核武，但提到自己曾經指出這些極其重要的利益，存在歐洲的特點。這不是馬克龍首次暗示法國核武在歐洲防禦體系的角色，2020年向德國呼籲展開「戰略對話」，討論法國核威懾在歐洲集體安全的角色；2022年再次提出這想法。

法國多年來奉行戰略自主政策，不如其他歐洲及北約成員國依賴美國「核保護傘」，這種特殊性一直令法國人引以為傲，所以馬克龍提倡法國「核共享」，隨即遭國內反對派政客批評。法國著名極右領袖瑪琳勒龐（Marine Le Pen）表示，馬克龍試圖剝奪法國人建立的一切。她上月曾經暗示若當選總統，將不會屈服於歐盟對法國核武的貪婪，更指出核威懾應該受憲法保護，成為法國主權不可分割的一部分。

法國右翼政客貝拉米（Francois-Xavier Bellamy）回應時表示：「我們正在觸及法國主權的神經。」法國極左政客拉紹（Bastien Lachaud）聲稱不能夠與其他國家共享法國核威懾，批評馬克龍以捍衞歐洲領土為幌子，企圖清除法國的戰略自主。瑪琳勒龐黨友馬里亞尼（Thierry Mariani）指控馬克龍成為「國家危險人物」。本報綜合報道

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