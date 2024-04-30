代訂酒店騙財 男子用女友帳戶收贓

【本報綜合報道】上海市靜安警方日前偵破一宗詐騙案，一名男子在社交網購平台佯稱低價代訂酒店而騙取金錢，同時以虛構人設騙取陌生女子信任，再利用對方名下銀行帳戶收取詐騙資金、註冊公司。疑犯因涉嫌詐騙罪被警方依法刑事拘留，案件正在進一步調查。

民警調查發現，祁×單去年12月至今年2月期間詐騙9人，累計涉案金額達7萬餘元人民幣（約7.6萬港元），犯案手法為通過某款社交網購平台發布「海外酒店、折扣低價」等標籤的訂房廣告吸引客戶，之後轉移至聊天平台洽談代訂酒店的其他事宜。

服務周到氹落疊 受害人表示，祁×曾經提供旅遊服務公司的營業執照，而且不同於正常酒店客服，聊天風趣幽默，對客戶噓寒問暖，還主動提出免費接機等服務，騙取受害人信任。

警方進一步調查發現，祁×為了給實施代訂詐騙做準備，曾經同時與多名女性交往，自詡在國外經營公司，同時還承接海外代訂高檔酒店的業務，要定期收取客戶轉帳。

當雙方關係發展成熟後，祁×又以海外公司有官司，名下帳戶受影響等藉口調用女友名下的第三方支付帳戶收帳，並冒用對方名義製作虛假身份證，辦理營業執照，註冊工作室以獲取平台認證，從而博取更多流量支持。