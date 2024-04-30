妓女避抓賓館墮斃 家屬索償敗訴

【本報綜合報道】重慶市彭水縣一名女子在賓館賣淫期間，為了躲避警察查房而從天台墮下身亡。賓館經營者因犯容留、介紹賣淫罪被判處緩刑，死者家屬向賓館方索賠151萬餘元（人民幣‧下同，約165萬港元）。中國裁判文書網上周六發布案件訊息，經法院兩審，駁回死者家屬的訴訟請求。

死者偕館主操黃業 案情指出，肖×經營一幢樓高5層的賓館，未婚女子施×長期在賓館賣淫，肖×經常給她介紹嫖客。雙方約定，施女每次收取150元（約164港元）肉金，其中三分之一給肖×。去年2月，施女賣淫期間，收到肖×通風報信指隔壁有警察查房，她於是走到天台躲避，5天後被發現橫屍下水溝。法院認定，女事主事發時因內心害怕，在天台尋找隱蔽地方躲避時不慎摔下。

施女家屬向法院提起訴訟，請求判令肖×等人及涉事賓館賠償上述金額。彭水縣人民法院一審認為，安全保障義務是保障合法行為，施女逃避執法行為不是合法行為，所以賓館不承擔侵權責任；肖×與施女共謀進行違法活動，串謀行為與施女死亡並無直接因果關係，肖×不應該承擔賠償責任。重慶市第四中級人民法院二審維持原判。